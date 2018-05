PALERMO - Un bimbo di sei anni di Roccamena (Pa) è stato aggredito e ferito da un cane randagio a un braccio e al torace, mentre il piccolo giocava in via Libertà. L'intervento di alcuni passanti e dei parenti ha liberato il bimbo che è stato portato prima alla guardia medica e poi all'ospedale di Corleone. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il padre del bimbo, un agricoltore, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri.