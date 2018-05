Un uomo ha gettato la figlia da un ponte sulla autostrada A14 e ora minaccia di suicidarsi. Forze dell'ordine e soccorritori sul posto non hanno ancora avuto modo di avvicinarsi alla ragazzina, che dovrebbe avere tra i 13 e i 14 anni, ma dall'osservazione a distanza, riferiscono, non si notano movimenti. Atteso l'arrivo del magistrato della Procura di Chieti.È accaduto a Francavilla, nel Chietino. Sul posto la polizia stradale. L'uomo, appeso da circa tre ore, non permette ai soccorritori di avvicinarsi, minacciando di togliersi la vita. È presente sul posto un negoziatore.Stando a quanto racconta il quotidiano locale, Il Centro , la moglie dell'uomo da questa mattina è ricoverata in ospedale per una caduta dal quarto piano di un palazzo.