Tragedia a Montefalcone di Valfortore nel Beneventano dove una coppia è morta in un incidente d'auto nel giorno delle nozze della figlia. I due si stavano recando al pranzo verso Benevento quando la loro utilitaria, guidata da un altro figlio, si è scontrata contro un furgone. Nell'incidente sono morti all'istante A.M. (di 72 anni) e la moglie G.R. (di 65), mentre il fratello 34enne della sposa è ricoverato in codice rosso.L'auto avrebbe urtato un muretto all'ingresso di una galleria per poi sbandare e invadere la corsia opposta dove, nel frattempo, transitava un furgone. A dare l'allarme sono stati i parenti delle vittime che seguivano con altre automobili gli sposi.