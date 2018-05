PALERMO - La Polizia di Stato ha arrestato due persone, Alessio Cavallaro, 23 anni, e Luca Roberto Ficarra, 35 anni, accusati di furto d'auto. Gli agenti hanno notato una Fiat Punto in via Rosario Nicoletti. L'auto con sistema satellitare era stata rubata e poco dopo segnalata in viale Regione siciliana in direzione Catania.È iniziato un inseguimento che è continuato lungo la statale 113 nei pressi di Bagheria. I due hanno cercato di fare perdere le tracce in una strada sterrata a Ficarazzi, ma la loro fuga è finita sul palo di un cancello. A questo punto hanno lasciato la vettura e sono fuggiti a piedi. Poco dopo sono stati bloccati dai poliziotti. I due sono agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. (ANSA).