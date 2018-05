L'incontro è stato deciso ieri nel corso dell'assemblea di Sinistra Comune all'Istituto Gramsci.

PALERMO - Stop Hotstop, cos'e ' l'hotspot e perché non lo vogliamo" è il titolo dell'iniziativa pubblica organizzata da Sinistra Comune martedì 22 maggio alle 16 a Palazzo delle Aquile, Aula Rostagno."Sinistra Comune intende coinvolgere la città e le associazioni ed organizzazioni operanti nel territorio in una iniziativa politica pubblica mirata a mettere a fuoco il progetto dell'hotspot e le ragioni della insindacabile contrarietà alla realizzazione della struttura - si legge in una nota - Alla creazione dell'hotspot corrisponderebbe infatti una violazione dei diritti umani e la negazione dello spirito di accoglienza nei confronti dei migranti. Al riguardo, sarà analizzato e studiato l'atto deliberativo all'ordine del giorno in Consiglio comunale che a breve sarà discusso in aula. Infine, si metteranno a punto iniziative sociali per scongiurare il pericolo che l'hotspot a Fondo San Gabriele diventi realtà".