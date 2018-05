PALERMO - Da tempo tra i due ci sarebbero state delle tensioni, oggi l'ennesima lite è sfociata nel sangue. Alexandra Patricia, una donna 39enne originaria delle Mauritius ha colpito con un coltello da cucina e poi con un paio di forbici il vicino di casa.

E' successo in un palazzo di piazza Leoni, al civico 41, da cui Davide Sunseri, di 31 anni, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Villa Sofia. L'uomo, stamattina intorno alle 10, avrebbe bussato alla porta della 39enne per affrontare un problema condominiale. Si sarebbe trattato dell'ennesimo contrasto tra i due e avrebbe così preso vita un'animata discussione.

Dalle parole, però, si è ben presto arrivati alla violenza. La donna ha infatti raccontato ai carabinieri di essere stata schiaffeggiata da Sunseri. Si sarebbe dunque recata in cucina per afferrare un coltello e le forbici, poi l'ha colpito. I residenti del palazzo hanno subito lanciato l'allarme al 112. Le urla e il sangue hanno scatenato in pochi minuti il caos.

. Le condizioni di Sunseri non sarebbero gravi, i colpi non avrebbero raggiunto organi vitali. Medicata dai sanitari anche Alexandra Patricia, che ha riportato alcune ferite e contusioni.