PALERMO - Una balaustra di marmo nel cortile di Palazzo delle Aquile, sede del Comune di Palermo, è pericolante e così è stata chiusa una delle tre scale di accesso. La segnalazione al maestro di casa del rischio crollo delle colonnine di marmo è stata fatta dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Igor Gelarda. "Dopo la mia segnalazione sul pericolo che la terzultima colonnina della balaustra di marmo al primo piano dello Scalone monumentale, stamattina hanno chiuso la scala - afferma Gelarda -. Anche perché nel frattempo si sono accorti pure di un'altra parte in marmo che andava messa in sicurezza. Avevo già segnalato lo stato penoso in cui versavano il bagno e il corridoio del pianterreno, utilizzato da moltissimi turisti e impiegati. Il Palazzo delle Aquile è lo specchio di questa amministrazione comunale".