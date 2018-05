PALERMO- Venti birrifici, 100 tipi di birra da assaporare, 10 stand gastronomici, circa 120 ettolitri che - si stima - saranno spillati nel corso dei tre giorni del Festival "BeerBubbles", in programma a Palermo dal 7 al 9 giugno in via Maqueda, dai Quattro Canti fino a via Torino, che sarà chiusa dalle 12 a mezzanotte. Dopo il successo delle due manifestazioni precedenti, la terza edizione del Festival della birra artigianale organizzato da Bauhaus Ev, in collaborazione con Extra Hop e con il Comune di Palermo, torna, in un'area diversa da quella precedentemente utilizzata, che il Comune ha appositamente destinato per valorizzare la zona dell'Albergheria e del mercato di Ballarò. L'appuntamento, imperdibile per ogni appassionato, è a ingresso gratuito: con la prima degustazione si potrà acquistare con due euro in più un bicchiere in policarbonato serigrafato con il logo dell'evento, che sarà risciacquato dopo ogni consumazione e dunque riutilizzabile a tutela dell'ambiente. Ogni assaggio "alla spina" avrà costi differenti: due euro per 20 cl e 4 per 40 cl. E non mancano le curiosità: dalla birra fatta con frumento siciliano e scorze di arancia a quella alla liquirizia; dalle arance e fave di cacao a quella dal sapore esotico del mango."BeerBubbles" è un viaggio alla scoperta dell'offerta di aziende italiane e internazionali con un occhio attento alla produzione della birra artigianale "made in Sicily, in una regione e in un paese, come l'Italia, in cui il vino è sempre stato padrone incontrastato. Oltre ai birrifici, il palinsesto nel salotto cittadino, nel cuore del "Percorso Arabo-Normanno", sarà animato da ben 36 ore di esibizioni di artisti da strada e dall'apertura straordinaria dei siti culturali presenti lungo il percorso come la Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, l'Archivio Storico Comunale e il Miqweh (Bagno Ebraico). (ANSA).