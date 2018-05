Per la terza, invece, l'assoluzione di Francesco Cascio è arrivata nel merito.soltanto per l'ultima porzione della condotta contestatagli, ne consegue che debba prevalere, per il resto, la causa estintiva del reato". Così si legge nella motivazione della sentenza della Corte di appello che lo scorso novembre ha ribaltato il verdetto di primo grado. Solo per una parte delle accuse, dunque, si è provata l'innocenza dell'ex presidente dell'Ars, condannato in primo grado e poi scagionato dal reato di corruzione.e vicepresidente della Regione avrebbe consentito alla società Ecotecna di ottenere fondi europei per la realizzazione di un resort e di un impianto sportivo adibito a campi da golf. In cambio avrebbe ricevuto "lavori" e "servizi" per la costruzione della sua villetta di Collesano, nei pressi dello stesso resort., Agostino Porretto e Aldo Greco, che hanno scelto il rito ordinario. In particolare per i giudici sarebbero prescritte le vicende relative alla delibera del 2001 con la quale era stato dato il finanziamento europeo per il resort. L'assoluzione, invece, ha riguardato il provvedimento del 2005 che estendeva la possibilità di utilizzo dei fondi anche i per i "lavori in economia".e che per le altre condotte si sia dichiarata la prescrizione proprio nell'impossibilità di arrivare a una assoluzione nel merito.