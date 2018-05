PALERMO - Giuseppe Conte corre spedito verso Palazzo Chigi. Se le indiscrezioni delle ultime ore dovessero essere confermate, il primo a guidare l'inedita alleanza nata fra il Movimento 5 stelle e la Lega.Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono statiSergio Mattarella. Al Quirinale dovrebbero proporre il nome dell'avvocato salito alla ribalta nelle ultime ore, già nella squadra dei Cinquestelle come "candidato" al ruolo di ministro alla Funzione pubblica.Conte, 54 anni, è originario della provincia di Foggia ma vive e lavora fra Roma (possiede uno dei più grandi studi legali della città) e Firenze (dove è docente universitario). Era già entrato a Palazzo Chigi nel 1988 (anno della sua) come consulente per la revisione del codice civile. Ha conseguito una serie di master e perfezionamenti fra le università straniere di Yale, Parigi e New York.Uomo dichiaratamente(come riporta un'intervista all'Ansa di qualche mese fa), si è avvicinato al Movimento 5 stelle tanto da diventare uomo di fiducia di Luigi Di Maio. Per il capo politico grillino è stato consulente legale, scrivendo a quattro mani con lui il programma del Movimento sulla giustizia.