Tra professionisti del mondo delle professioni giuridiche, ex consiglieri e conferme provenienti dal mondo delle comunicazioni, ecco chi sono e cosa fanno gli ultimi consulenti, in ordine di tempo, di Regione e Parlamento., che si occuperà di consulenze in campo energetico e ambientale per tutto il mese di maggio 2018 per un compenso di 2065 euro lordi. Laureato in ingegneria elettronica, Pollicino è stato consulente scientifico per istituzioni come l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e consulente tecnico d'ufficio del tribunale di Siracusa. Accanto alle consulenze Pollicino ha svolto attività di ricerca, collaborando con l'università di Catania per progetti nell'ambito della geofisica, dell'architettura tecnica e dell'elettronica., esperto di comunicazione già in forze all'assessorato diretto da. Anche per Calaciura il compenso sarà di 2.065 euro lordi per il mese di maggio, in cambio dei quali il professionista farà da consulente per questioni di comunicazione e interazione sociale. Giornalista nel palermitano durante gli anni ottanta e novanta, Calaciura ha una lunga esperienza nel campo della comunicazione aziendale, soprattutto nei settori vitivinicolo, manifatturiero e turistico, e della comunicazione pubblica, curando tra gli altri gli uffici stampa delper l'assessorato regionale alla Salute. Sorelli riceverà un compenso di 12.890 euro lordi per, si legge sul sito ufficiale della Regione, “attività di assistenza alla predisposizione di atti amministrativi in ambito sanitario e assistenza alla predisposizione alle iniziative legislative in materia sanitaria dell'assessore della Salute”. L'avvocato catanese vanta una serie di collaborazioni in ambito scientifico, soprattutto con la sede di Catania dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, per il quale Sorelli è stato assegnista di ricerca e consulente per questioni legali . Accanto alla collaborazione con istituzioni scientifiche Sorelli svolge la professione di avvocato presso lodi Catania, fondato dall'ex deputato nazionale del Partito democraticoentrambi incaricati dal deputato Pd. Assunto fino a marzo 2019 per 1142 euro al mese,è un ex consigliere comunale ed è stato candidato alle ultime elezioni regionali. Per Dipasquale Alotta svolgerà attività di segreteria, stesse mansioni che toccheranno all'altra neoassuntama con un compenso di 676 euro al mese fino ad aprile 2019.