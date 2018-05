In base ai primi accertamenti, la fuga si sarebbe verificata in seguito alla rottura di alcuni tubi in cui passa il metano, durante i lavori per la fibra ottica. Sul posto è arrivata una squadra nel nucleo Nbcr del comando provinciale, gli esperti dei vigili del fuoco che si occupano di casi con eventuale coinvolgimento di sostanze chimiche, radiologiche o batteriologiche. Gli strumenti avrebbero infatti evidenziato un alto pericolo di esplosività. L'area è quindi stata completamente interdetta, chiusa sia ai pedoni che alla circolazione delle auto. I tecnici della Amg hanno individuato la perdita e sono già al lavoro per ripristinare la normalità.