in occasione del 26esimo anniversario della “Strage di Capaci”. In tale ricorrenza, il 23 maggio 2018 alle 10, a Palazzo Benso, sede del Tar, si terrà il convegno “Contributo della Giustizia Amministrativa all’affermazione in concreto della legalità”. L’incontro è organizzato dall’Associazione Avvocati Amministrativi della Sicilia e dell’Unione Nazionale Avvocati Amministrativi e vedrà la partecipazione di magistrati, docenti e principi del foro.L’evento sarà introdotto dal presidente del Tar Siciliae dal presidente dell’Associazione Avvocati Amministrativi della Sicilia. La prima a intervenire sarà la presidente del CGA. Seguiranno il professore di diritto Penalee il direttore nonché professore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo. In rappresentanza dell’Università Lumsa di Palermo sarà presente e interverrà il docente, presidente del corso di laurea in Giurisprudenza. Infine, sarà la volta dell’avvocato distrettuale dello Stato, dell'avvocato, componente del Coa di Palermo e del legale, delegato per la Sicilia della Società Italiana Avvocati Amministrativi.