PALERMO - "I lavori nell'autodromo di Pergusa saranno completati a fine giugno, la struttura continuerà a generare incassi dall'attività di noleggio e tornerà ad essere aperta e fruibile al pubblico più bello, pulito ed ordinato, con la stessa modulazione prevista dai dettati regolamentari. In sostanza, circuito e lago saranno fruibili come prima". Lo dice il presidente del consorzio ente autodromo di Pergusa Mario Sgrò."L'accordo di noleggio a titolo oneroso del circuito, in scadenza al 31 dicembre 2018, è stato prorogato fino al 2026 e prevede la possibilità di ulteriore rinnovo per altri 4 anni". "Senza nulla gravare alle casse del consorzio - prosegue - saranno inoltre effettuati i necessari lavori di manutenzione dell'asfalto della pista, della pit lane e del paddock, nonché dell'adeguamento dei cordoli, risultati obsoleti e già danneggiati. Si tratta di lavori indispensabili ai fini del rilascio delle omologazioni nazionali ed internazionali, scadute il 15 marzo e il 23 luglio 2017". "Gli interventi di manutenzione - conclude Sgrò - sono stati preventivamente approvati dalle competenti commissioni sicurezza circuiti. I nulla osta per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sono stati regolarmente rilasciati, dal Comando del Corpo Forestale; dal Libero Consorzio Comunale di Enna, dalla Soprintendenza beni culturali ed ambientali di Enna e trasmessi al Comune di Enna".(ANSA).