Al dirigente e ai docenti è stata consegnata una targa di riconoscimento e la collezione ha richiamato l’attenzione di professionisti del settore.

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) - I ragazzi che frequentano ilsono una delle due delegazioni italiane scelte per partecipare all', che mette ogni anno in relazione oltre 15 mila studenti provenienti da tutto il continente, è in corso in questi giorni in Umbria. Fra canti, balli, teatro, poesie, fotografie, sfilate e show culinari, tante sono le manifestazioni non competitive che stanno avendo luogo nella regione del centro Italia, fra il 15 aprile e il 31 maggio.Tematica scelta dagli organizzatori quella dei motori e delle auto. A Foligno (in provincia di Perugia), durante il defilé dello scorso 17 maggio, infatti, i ragazzi della scuola mazarese hanno presentato la collezione “Dinamica” (abbigliamento e gioielli) progettata dagli studenti sotto la supervisione degli insegnanti Mariangela Iovino , Barbara Gancitano, Maria Pia Panfalone, Carmela Denaro, Domenico Signorello, Salvatore Amodeo, e Filippo Ferraro. A sfilare sono state le studentesse Alessia La Varvera, Gaia Asaro, Maria Esmeralda Stallone, Sicilia Tumbiolo, Giulia Strazzera, Sonia Urso, Aurora Miragliotta ed Erica Graffeo.“Siamo molto contenti di essere stati invitati e questo importante evento – ha affermato il dirigente scolastico siciliano– perché ci ha molto stimolati. La mia scuola in tutte le sezioni si è adoperata per la buona riuscita della partecipazione all’evento, nello specifico la sezione moda coadiuvata dalla sezione di oreficeria. Questo modo di confrontarci con altre scuole è stato un momento di grande crescita e di confronto per tutti gli studenti”.Il giorno seguente, i ragazzi della delegazione siciliana sono stati accolti nella città di Todi. Qui, accompagnati da un corteo di automobili della scuderia Ferrari, hanno sfoggiato gli abiti e i gioielli realizzati con le proprie mani, per le vie della città e nel teatro comunale.