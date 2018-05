Un vero e proprio incubo quello di una donna, ieri sera soccorsa dai poliziotti nella zona di Borgo Nuovo. Poco prima, disperata, aveva lanciato l'allarme al 113, raccontando di essere stata picchiata dal marito e di aver dovuto lasciare l'appartamento con i suoi tre figli minorenni: gli agenti l'hanno trovata in lacrime, l'uomo continuava a minacciarla di morte.Il marito l'avrebbe strattonata facendola finire per terra. Poi avrebbe spinto violentemente anche i figli che avevano cercato di difendere la madre, intimando alla donna di andare via di casa.al punto che per la vittima è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118. Il marito, un 35enne, è stato arrestato in flagranza con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.