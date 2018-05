Scene strazianti davanti al corpo senza vita del ventinovenne, tre persone hanno accusato un malore e sono state soccorse dal 118. La polizia, con l'ausilio di diverse volanti, è riuscita a far mantenere l'ordine con non poche difficoltà. L'area è stata chiusa al traffico. Le indagini sono in corso.

L'omicidio è avvenuto nei pressi della Missione "Speranza e Carità" di Biagio Conte, dove una telefonata giunta al 113 poco prima delle 21 aveva segnalato gli spari e un uomo privo di vita per terra.In quell'occasione Salvato sferrò una gomitata ad un agente che aveva tentato di bloccarlo, poi cercò di fare perdere le proprie tracce, si rifugiò in un locale e fu aiutato dalla folla a fuggire. Sia lui che i due complici furono successivamente individuati.Sul posto anche la Scientifica per i rilievi e la squadra mobile, a caccia di chi ha sparato e ha fatto perdere le proprie tracce.