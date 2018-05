La lista è denominata 'Giovani Meetup Partinico' e sostiene la candidatura di

Gaetano Porcasi. Il simbolo

riporta cinque stelle e la classica 'V' rossa tracciata a mano libera. "Niente a che fare con noi", recita la nota ufficiale del Movimento cinque stelle.

PALERMO - "Il Movimento 5 Stelle Sicilia comunica che a Partinico, così come per tutti i Comuni al voto per le elezioni amministrative, è presente con un'unica lista, a sostegno in questo caso del sindaco Gaetano Costanzo. Da alcune segnalazioni è emerso infatti che nella cittadina del Palermitano è stata presentata una lista civica che, nonostante il tentativo di utilizzo di un simbolo simile a quello del M5s, non è in alcun modo ascrivibile al movimento". Lo si legge in una nota del movimento in merito a quanto rivelato da Livesicilia, che ha svelato l'esistenza di una lista presentata a Partinico da un gruppo di attivisti dissidenti dalla linea ufficiale dei pentastellati.