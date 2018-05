E' successo stamattina in via Giafar, nella zona di Brancaccio, dove ad avere la peggio è stato un bambino di dodici anni, poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.Le ferite riportate dal piccolo non sarebbero gravi, ma viene tenuto sotto osservazione al Di Cristina. Sul luogo dell'incidente gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica. Per diverse ore si sono registrati forti rallentamenti al traffico.soltanto quindici giorni fa un gravissimo scontro in via Fichidindia, sempre a Brancaccio, è costato la vita ad Annamaria La Mantia e Angela Merenda, madre e figlia che stavano andando via dalla chiesa evangelica per raggiungere l'auto nel parcheggio.