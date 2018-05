che si terrà probabilmente a fine giugno. E’ questo l’esito dell’incontro che si è tenuto nel pomeriggio a Palermo, nella sede del partito di via Bentivegna: da un lato il segretario provinciale Carmelo Miceli, i consiglieri comunali guidati da Dario Chinnici e i consiglieri di circoscrizione, compresi i presidenti Moncada e Teresi, e dall’altro Fabio Giambrone, plenipotenziario del Professore che lo ha rappresentato, visto che al momento è ancora all’estero. Una riunione, annunciata come la prima di una lunga serie, per fare il punto su questo primo anno di sindacatura: Orlando ha infatti aderito ufficialmente al Pd e i democratici hanno chiesto di fare il punto, un po’ come ha fatto Sinistra Comune nelle ultime settimane.– dicono Miceli e Chinnici –l’amministrazione comunale e il Pd devono camminare di pari passo e aiutarsi: pregi e difetti dell’uno sono pregi e difetti dell’altro. Noi aiutiamo l’amministrazione a individuare problemi e soluzioni e ci aspettiamo che l’amministrazione risponda alle nostre istanze”.conferenze stampa. Previsti momenti di dibattito anche nelle circoscrizioni e poi, a fine giugno, un evento aperto a tutta la città e targato Pd-Orlando. “Non abbiamo parlato di rimpasto, né di nomi – precisano Miceli e Chinnici – Per noi è secondario, partiamo piuttosto dalle cose da fare”.delle partecipate. La novità però è politica: il Professore apre al confronto col Pd, che è ormai il suo partito e che oggi si è presentato compatto, e si dice disponibile a un percorso comune in vista del 2022, quando bisognerà procedere alla “successione”. Nel frattempo però c’è una città da governare, una maggioranza da tenere compatta e un percorso da costruire, specie alla luce di quanto sta accadendo a Roma. Un presente in cui Orlando, c’è da aspettarselo, proverà a essere protagonista a Palermo e in Sicilia.