PALERMO - E' stato inserito all'art.13 della Legge 8 del 2018 (legge di Stabilità Regionale) l'emendamento che consente ai titolari di concessione demaniale marittima di corrispondere i canoni demaniali entro il 15 settembre di ogni anno e non più anticipatamente come fino ad ora prescritto. "Si tratta di un primo importante segnale di concreta attenzione verso un mondo produttivo che il governo regionale, con in testa il presidente Musumeci, vuole tutelare e valorizzare - afferma l'assessore regionale al Territorio Toto Cordaro -. Le imprese turistiche balneari e gli imprenditori del settore continueranno a trovare nel nuovo esecutivo regionale attenzione e credito, per un percorso di sviluppo che deve promuovere il nostro territorio creando i presupposti per nuova occupazione e lavoro vero".(ANSA).