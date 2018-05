dotati di rubinetto con annessi tubi in rame.

Il giovane, incalzato dalle domande dei poliziotti, ha ammesso le proprie responsabilità e ha raccontato di aver rubato i contatori nella notte, da alcuni esercizi commerciali e da una palazzina nei pressi di via Aurispa. Il materiale è stato sequestrato, mentre per il 22enne è scattata la denuncia a piede libero.

. V.G, palermitano, è stato notato dagli agenti in via Stazzone, aveva un pesante borsone sulle spalle e il suo comportamento era sospetto., alimentando i dubbi: a quel punto è stato raggiunto e perquisito. nel borsone sono stati trovati nove contatori per la fornitura idrica e due raccordi