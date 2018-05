Se il progetto è stato voluto da Roma, alla Sicilia (e in particolare all’assessorato al Territorio) tocca la variante urbanistica, con o senza l’accordo del Comune. Ed è proprio in città che gli animi si fanno roventi.

vi si oppone per tutelare lo Zen, c’è chi chiede di aspettare il nuovo governo nazionale e chi attacca la Sovrintendenza. Lo scontro politico attorno al centro di prima accoglienza che dovrebbe sorgere accanto al Velodromo tiene banco e anima lo scontro fra partiti, tutti concordi nell’opposizione al progetto ma per motivi diversi.di parere urgente per un centro (che alcuni chiamano hotspot, con tanto di diatriba anche sul nome) che dovrebbe sorgere in un bene confiscato, il. Un’area attualmente in pratica deserta che, per quasi 11 mila metri quadrati, dovrebbe ospitare tendostrutture per un paio d’anni, al costo di oltre 7 milioni di euro. Il progetto, voluto dal ministero dell’Interno e redatto da Invitalia, prevede di svolgere al coperto e in un luogo idoneo le operazioni di prima accoglienza e riconoscimento dei migranti che arrivano al porto del capoluogo siciliano: dopo varie ipotesi sul sito, la scelta è ricaduta sullo Zen al termine di un iter durato qualche anno.sia uno dei più sentiti e quindi era inevitabile che lo scontro diventasse tutto politico.di Palazzo delle Aquile lo sono: quell’area è destinata agli impianti sportivi e inoltre presenta Qanat arabi e insediamenti antichissimi. Inoltre è proprio accanto al Velodromo che la relazione del ministero, incredibilmente, definisce una struttura “in disuso o usato solo occasionalmente”. Sta di fatto che il fronte dei contrari è trasversale, anche se per motivi diversi.di non voler alcun centro di espulsioni: “Fin quando resterà vigente un modello che non riconosce il diritto alla mobilità, il Comune continuerà la sua battaglia sul piano politico”. Una posizione condivisa dal suo assessore al Sociale, ha negato qualunque invasione di migranti: ad oggi in città ci sono 250 minori non accompagnati a 1800 migranti sbarcati, sparsi in centri piccoli e piccolissimi senza alcun problema sociale. Inoltre nell’ultimo anno gli sbarchi sono stati appena tre e tutti di dimensioni molto contenute.per domani pomeriggio in Aula Rostagno, a Palazzo delle Aquile, un’assemblea pubblica per dire no al progetto: “Contro l’istituzione dell’hotspot a Palermo faremo le barricate, in consiglio comunale e in piazza”., mette nel mirino anche la Sovrintendenza, “rea” di aver dato parere positivo per “motivi di ordine pubblico” e “spingendosi, cosa ancora più anomala – dice Fava - a suggerire al Comune le azioni per superare i vincoli di tutela dell'area". “Credo che il gruppo consigliare Sinistra Comune debba uscire da quello che, a mio avviso, è un ambiguo sostegno ad un’amministrazione comunale a conduzione ‘renziana’”, suggerisce però Nadia Spallitta.di un centro di prima accoglienza e non di un hotspot: “Non è importante il nome che verrà attribuito, in ogni caso è un luogo è pensato per attuare politiche di criminalizzazione delle persone”, hanno puntualizzato i consiglieri di Sc.o Brancaccio, meritano ben altre attenzioni e progetti su cui investire i soldi pubblici”), così come interviene, capogruppo del Pd: “Si tratta di un progetto bocciato dagli uffici e che è incompatibile con un quartiere come lo Zen, che invece meriterebbe ben altre attenzioni: il governo Salvini-Di Maio chiarisca cosa vuol fare, mentre invitiamo l’amministrazione a riqualificare in modo adeguato Fondo San Gabriele a servizio del quartiere”.alla Sala Gialla di piazza Pretoria, ma ha già tuonato Mimmo Russo di Fratelli d’Italia: “Anche il campo Rom della Favorita doveva essere temporaneo e sappiamo tutti come è andata a finire”.“Questa volta alzeremo le barricate e metteremo in campo tutte le azioni necessarie per fermare questo scempio ai danni dei palermitani che non intendono più rimanere in silenzio rispetto a scelte scellerate, in linea con una politica europea, che sono certa sarà respinta anche dal governo nazionale”.“la tutela dei diritti umani per noi viene prima di tutto, per questo non crediamo che l'hotspot, struttura chiusa, caratterizzata da un forte controllo di polizia e con un divieto assoluto di ingresso, sia lo strumento adatto per accogliere e aiutare i migranti”, salvo registrare la presa di posizione di Igor Gelarda secondo cui invece bisogna opporsi “non in maniera ipocrita, come i millantatori di cultura dell'accoglienza globale o come coloro che ipotizzano l'abolizione del permesso di soggiorno”.gruppi e partiti su un tema delicato come quello dei migranti e della loro accoglienza. Un dibattito che rischia di rivelarsi però superfluo non solo perché la decisione finale non è nelle mani del Comune, che in questo caso fa da semplice spettatore, ma soprattutto perché il centro rientrava in una politica nazionale che il nuovo governo tra Salvini e Di Maio (con il primo in pole per andare al Viminale) potrebbe cambiare radicalmente.