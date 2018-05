) CATANIA - CittàInsieme, Via Siena 1 ore 20:00 Incontro con il candidato a sindaco di Catania Salvo Pogliese.

4) PALERMO - Sala Grande del Teatro Massimo, ore 20:30 Nell'ambito della stagione concertistica 2018 del Teatro Massimo, Fabrizio Bosso terrà un concerto, realizzato in collaborazione con The Brass Group, con l'Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina. Sono in programma, tra l'altro, brani di Bernice Petkere, Arturo Sandoval, Dizzy Gillespie, Pëtr Il'ič Ča jkovskij, Cole Porter, Tom Kubis e Wayne Bergeron.

5) PALERMO - Cinema Rouge et Noir, piazza Verdi 8, ore 21:00 Nell'ambito del festival internazionale di cortometraggi "SorsiCorti" è in programma la proiezione del film dei fratelli Massimiliano e Gianluca De Serio "I ricordi del fiume". Seguirà un incontro con i registi che risponderanno ad eventuali domande del pubblico. Prima del film verrà proiettato in anteprima il cortometraggio "Massimino" di Piero Li Donni.

6) PALERMO - piazza San Francesco di Paola 18, ore 21:00 Nell'ambito della 12esima edizione del festival "SorsiCorti", verranno presentati i ventinove cortometraggi selezionati per l'edizione del 2018 provenienti da tutto il mondo in un'anteprima speciale.

Avvenimenti previsti per oggi, lunedì 21 maggio, in Sicilia.1) MESSINA - Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione del programma elettorale di Gaetano Sciacca. Nel corso dell'incontro sarà presentata la lista a sostegno del candidato sindaco del M5S.2) PALERMO - Auditorium Paolo Borsellino del Plesso Ferrara, Piazza Magione 1, ore 15:30 In vista dell'imminente manifestazione del 23 maggio si terrà l'evento pubblico, dedicato a tutte le vittime di mafia, "Legalizziamo_arte_accoglienza_altritudini" per raccontare ad educatori, genitori e curiosi cosa intende per legalità l'Istituto Comprensivo Statale "Amari_Roncalli_Ferrara".