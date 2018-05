Lo affermano Carmelo Miceli, segretario provinciale, e Dario Chinnici, capogruppo a Sala delle Lapide del Partito Democratico di Palermo.

PALERMO - "Dopo avere cambiato il volto del centro città ed aver iniziato la valorizzazione delle borgate marinare adesso bisogna intervenire maggiormente sulle periferie, potenziando le Circoscrizioni di Palermo e in particolare definendo il processo di decentramento previsto dalla legge ma mai applicato"."Abbiamo chiesto al Sindaco e all'assessore Gaspare Nicotri un incontro urgente per discutere del regomento e al Presidente del Consiglio comunale Totò Orlando chiederemo di di calendarizzare al più presto la delibera predisposta dagli Uffici che consentirebbe, se approvata, di migliorare i servizi per i cittadini ed attuare quel decentramento che la città aspetta da tempo. Il Partito democratico è fermamente convinto che l'aumento dei poteri delle Circoscrizioni può non soltanto portare ad un miglioramento dei servizi ma anche ad avvicinare i cittadini alle istituzioni".