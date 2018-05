SIRACUSA - Sanzionato l'organizzatore dello spettacolo di bike wash che si è tenuto domenica scorsa in piazza Umberto I ad Avola. L'iniziativa si inseriva nell'ambito del 5 Big Bang, con il raduno di motociclisti provenienti da varie zone della Sicilia. Il dirigente del commissariato, pur autorizzando lo spettacolo, aveva vietato esibizioni di bike wash e car wash per evitare rappresentazioni dal contenuto lesivo ed offensivo del decoro e della moralità pubblica.Lo spettacolo consiste nell'esibizione di ballerine in costumi due pezzi ed in atteggiamenti e movenze di esplicita allusione a sfondo sessuale. Alle 12.10 circa, nonostante il divieto, l'organizzatore ha dato esecuzione alle esibizioni, a pochi metri dalla chiesa Madre di Avola, con una piazza gremita di famiglie con bambini.