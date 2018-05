Il tribunale di Milano ha convocato una coppia di genitori che ha deciso di chiamare la loro bambina. La nascita della piccola è avvenuta un anno e mezzo fa e il problema è stato sollevato all'anagrafe. A far emergere il curioso caso è stato il quotidiano "Il Giorno" .Al giornale, i genitori hanno confermato di essere stati invitati dal giudice per un incontro previsto giovedì prossimo. Lì,. In alternativa, sarà lo stesso tribunale a stabilire come chiamare la figlia della coppia. La magistratura si rifà - infatti - all'art. 35 del Dpr 396/2000 che prevede che esista una corrispondenza fra il nome e il sesso del bambino.La coppia sostiene come lo "sdoganamento" di tale nome, anche per le bambine, sia avvenuto all'estero e si presenterà all'incontro in tribunale, portando come esempio i precedenti casi già riscontrati in Italia."Quando ci siamo presentati all'anagrafe per la registrazione - raccontano il papà e la mamma di Blu - ci avevano avvisato che poteva esserci il rischio di venir richiamati, ma ogni anno, secondo i dati Istat, ci sono circa sette Blu, in prevalenza bimbe. Non ci aspettavamo di dover cambiare nome un anno e mezzo dopo, quando ormai anche nostra figlia sa di chiamarsi Blu ed è scritto ovunque".