. Affiancheranno il presidente Claudio Fava - eletto la scorsa settimana con 11 voti su 12 -, Luisa Lantieri (Partito democratico) vicepresidente vicaria, Rosanna Cannata (Forza Italia) vicepresidente, Giuseppe Zitelli (Diventerà Bellissima) segretario. Dopodomani alle 15 ci sarà la prima seduta in cui il presidente Fava esporrà la sua proposta di lavoro. “Il primo segnale di buona intenzione – dice Fava – è che la commissione abbia da subito un programma di lavori e si metta all'opera”.A Lantieri gli auguri di buon lavoro del Pd. “Da parte mia e dei parlamentari del PD – dice il capogruppo Giuseppe Lupo – i più sinceri auguri di buon lavoro. Far parte della presidenza della commissione Antimafia significa occupare un ruolo di responsabilità, anche per i compiti istituzionali della commissione. Siamo certi – conclude Lupo - che Luisa Lantieri saprà portare avanti il suo lavoro con dedizione e impegno”.