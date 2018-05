Avvenimenti previsti per oggi, martedì 22 maggio, in Sicilia.1) PALERMO - Aeroporto Falcone e Borsellino, ore 05:00 Assemblea Sindacale Lavoratori Vigilanza Privata Aeroporto Falcone e Borsellino convocata dalla Filcams Cgil Palermo sulla decisione della KSM Spa di non riconoscere più il pagamento delle indennità frutto di accordi sindacali precedenti.2) PALERMO - Aula Magna di Palazzo Fernandez, via Papireto 1 ore 10:00 Giornata del Patrimonio. Accademia di Belle Arti, Regione e Comune insieme per un rilancio. Allo scultore Civiletti dedicata una mostra in luglio.3) SIRACUSA - Largo XXV Luglio ore 11:30 Inaugurazione del 'Parco Mobile della sicurezza stradale', promosso da Polizia stradale e Anas, riservato agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell'Infanzia e delle classi 1° e 2° della Scuola Primaria di Siracusa e provincia.4) PALERMO, Aula Magna del Palazzo di Giustizia ore 17:00 Il metodo Falcone: dalle prime indagini bancarie alle attuali investigazioni economico-finanziarie: è il tema del video-documentario, intitolato "Le Fiamme del Pool.. sulle tracce dei tesori di cosa nostra" e realizzato dal comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza. Alla presentazione interverranno il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Francesco Minisci e il comandante Generale della Guardia di Finanza Giorgio Toschi.5) PALERMO - via Quintino Sella 35, ore 18:30 Incontro con Francesco Romeo dal titolo "Anche l'occhio vuole le sue parti", analisi stilistica della cinematografia italiana e internazionale. Durante l’incontro sarà proposto un "Laboratorio sul cinema" da tenersi nel prossimo mese di giugno, in cui si analizzerà la filmografia di singoli registi.6) PALERMO - piazza San Francesco di Paola 18, ore 21:00 Nell'ambito della 12esima edizione del festival "SorsiCorti", verranno presentati i ventinove cortometraggi selezionati per l'edizione del 2018 provenienti da tutto il mondo in un'anteprima speciale.