Bisogna prenderlo e leggerlo, questo libro-monologo. Qui si accenna solo a un frammento: “Voi ricordate l’amore di una donna? L’immateriale amore di carne, tanto lieve che impercettibili passaggi bastano per farlo appassire, ma così forte che a nulla vale il destino. (...) Adesso è un sogno, visto tante volte sul guanciale. Mentre lui dormiva con un sospetto nel respiro e il timore celato nel silenzio. Forse questo era amore: io e Giovanni, nelle nostre ore di pace quando, seppure non si vedano le stelle, ci sentivamo protetti dalla fiamma invisibile dell’universo”.

In appendice, altre donne, magistrati e avvocati, appongono la dolcezza di un ricordo.

Scrive Marcella Ferrara: “Sì, io l’ho conosciuta Francesca, venticinque anni fa, esattamente il 20 maggio 1992, al mio primo concorso in magistratura. (...) La sera del 22, dopo tre giorni di tensione e di fatica, a lei ho consegnato il mio ultimo compito. Ha firmato il tesserino, che ancora conservo, e io, timidamente, ho accennato un segno di saluto. Ignoravo chi fosse. Il 23 maggio l’ho riconosciuta, nel tardo pomeriggio, in immagini di telegiornali che davano notizia della strage. Non c’era più. Appena venti ore dopo. Morta per amore. Portata via, insieme agli altri, dall’esplosione in autostrada”.

Scrive Maria Teresa Ambrosini: “Era una donna veramente particolare: raramente la bellezza esteriore è così pienamente espressiva di una completezza di qualità interiori come nel caso di Francesca”.

C'è anche Giuseppe Ayala, pm in trincea, nei giorni del Pool Antimafia. Scrive: “La memoria è un monolite. Imponente e definito. È l’eredità che anche il suo sacrificio ha lasciato a tutti. I ricordi sono un’altra cosa. Sono personali. Riaffiorano puntuali, ma non sono sempre gli stessi. Prevalgono sempre di più quelli legati ai sentimenti, alle fragilità, alle delusioni e alla incredibile tenerezza di Francesca e di Giovanni. Il fratello maggiore che, assieme a una sorella coetanea, un figlio unico si è trovato accanto per dieci, irripetibili anni”.

Scrive Amalia Settineri: “Accadde, talora, che mi confidasse qualche immagine della sua vita familiare, come pure le difficoltà e i disagi affrontati accanto e insieme a Giovanni: ne emergeva la donna consapevole, mai intimorita, che lei era, legatissima al suo compagno”.

Scrive Alessandra Camassa: “L’ultimo ricordo è ad una processione dei Misteri, a Trapani, Giovanni non c’era, credo fosse già a Roma. Lei bella, profumata, con la pelle candida – la guardavo sempre con ammirazione per queste sue cure esteriori – ma velata di una certa tristezza, accompagnata però ugualmente dalla capacità di interessarsi anche delle vicende degli altri con grande garbo e premura. Non continuo perché deve essere una testimonianza breve. Perché tanto altro è privato e tale deve restare”.

Raccontano che lei, forse, ebbe il tempo di chiedersi di lui, quel giorno a Capaci. E chissà se si saranno incontrati ancora. E, se davvero è accaduto, chissà di cosa parleranno adesso, mentre li immaginiamo che prendono un po' di sole insieme, in un giardino fiorito, prima di rincasare.

, incurante del suo corpo a pezzi. Stava morendo e pensava a lei. Qualcuno, un coraggioso agente sopravvissuto e ferito a Capaci, si avvicinò al poco che restava della macchina su cui viaggiava. E vide due occhi, le pupille del giudice, in cima alla devastazione, che chiedevano: dov'è? Dov'è Francesca? Non era una domanda intellegibile, ma si coglieva. Almeno la colse e la riportò, come l'ultimo segno di un grande amore, l'ombra del poliziotto che si chinò ed ebbe appena il tempo di sussurrare: "Mio Dio, Giovanni, Giovanni...".era la luce degli occhi del dottore Giovanni Falcone. Così sono le donne che amano e che ricevono amore. Come se arrivassero in un giardino selvatico, mettono mano alla terra e all'acqua, per renderlo rigoglioso. Le mani delle donne innamorate, i loro sguardi e i rimbrotti, la tenerezza con cui guidano la vita di un uomo, senza farlo pesare. I bisbigli delle donne innamorate, a cena, tra un bicchiere e un sorriso, il modo in cui si alzano e lasciano il loro odore a chi resta in contemplazione.: 'Canto per Francesca' (Melampo editore). E' nato su un progetto e con il patrocinio della sezione distrettuale di Palermo dell'Associazione nazionale magistrati. Non puoi più abbracciarla, Francesca, né abbracciare Giovanni, né Antonio, Vito e Rocco che lo proteggevano. Eppure, sfogliando le pagine, avverti il senso di una delicata vicinanza.Canto per Francesca', nasce da un progetto patrocinato dall'Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Distrettuale di Palermo per il venticinquennale della strage di Capaci.