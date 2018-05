C'è anche la storia di una tentata estorsione nelle pagine dell'atto di accusa della Procura di Palermo contro i nuovi boss della Noce. A subirla e denunciarla, accompagnato dal comitato Addiopizzo, è stato il titolare di un “Compro oro”.

e forse hanno pure organizzato una rapina che sa di vendetta per il rifiuto ricevuto.– quest'ultimo era amico della vittima - che avrebbero agito per conto del presunto reggente. Sarebbero stati loro ad avanzare la richiesta di tremila euro.. Il mese prima, però, i poliziotti della squadra mobile avevano già notato più volte la presenza di Pecoraro nell'attività commerciale. Il negoziante aveva conosciuto Pecoraro anni prima, quando il suo presunto aguzzino gestiva un panificio in via Ruggerone da Palermo. Nulla che facesse presagire quanto accaduto nel 2014.E lo diceva urlando dentro l'attività commerciale: “Sei un buffone, ti ho cercato e non sei mai venuto, sono venuto qui a cercarti e non ti sei malfatto trovare. Devo dare una risposta, perché chiedono ogni cinque minuti come è finita con te. Hai trovato qualcuno?".. Gli inquirenti collegano il suo "no al pizzo" alla rapina subita nella notte tra il 12 ed il 13 settembre 2014. Fu più di una rapina, in realtà. Il negoziante e la moglie furono bloccati all'arrivo a casa da due uomini incappucciati e armati. Li costrinsero ad aprire la cassaforte dove c'erano cinque mila euro in contanti, un Rolex da 27 mila euro e altri oggetti d'oro. Dopo avere razziato il bottino marito e moglie furono trascinati all'esterno, fatti sedere, imbavagliati e costretti ad assistere all'incendio che distruggeva la loro villa.. Così racconta la vittima: “Non oltre 15 secondi da quando avevano lasciato la stessa, venivo attratto da una deflagrazione e da un bagliore causato dalle fiamme che nel contempo avvolgevano l'abitazione. La paura scatenava la mia reazione e dopo alcuni tentativi, con i denti riuscivo a liberarmi del bavaglio, e incominciavo a chiedere aiuto a squarciagola”.