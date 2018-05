Quest'anno la giornata della memoria è dedicata agli uomini e alle donne delle scorte, eroi silenziosi che rischiano quotidianamente la vita per proteggere servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

PALERMO - Oltre mille studenti pronti a salpare a bordo della Nave della legalità, dal porto di Civitavecchia per arrivare a Palermo il 23 mattina, anniversario della strage di Capaci.La partenza con un ospite d'eccezione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A bordo della nave anche un “equipaggio” speciale composto da 50 giovani dell’Università degli Studi di Milano accompagnati dal loro docente, il professor Nando Dalla Chiesa. Durante il tragitto sono previsti momenti di riflessione e condivisione.Le iniziative promosse quest'anno dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Fondazione Falcone prenderanno il via nell'Aula bunker dell'Ucciardone, poi partiranno i due cortei che confluiranno sotto l'albero intitolato a Falcone, in via Notarbartolo, il cuore pulsante di #PalermoChiamaItalia, manifestazione per commemorare i giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e le donne e gli uomini delle loro scorte, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina.