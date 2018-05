FAVIGNANA (TRAPANI) - Sarà corsa a tre a Favignana per la carica di sindaco: a sfidare il primo cittadino uscente Giuseppe Pagoto - di area centrosinistra, che sarà in campo con la lista 'Per le Egadi' - ci sarà Salvatore Braschi, più volte consigliere comunale e rappresentante di una cooperativa di pescatori egadini da 25 anni. Braschi - che riunisce il centrodestra e che è sostenuto anche dal gruppo storico di Forza Italia che fa capo all'ex sindaco Gaspare Ernandez, il quale è anche assessore designato, oltre che da una componente dei moderati riformisti - guida la lista 'Egadi Braschi sindaco' Il terzo competitor è l'ex sindaco Lucio Antinoro, con la lista 'Egadi Insieme': la sua discesa in campo segna la spaccatura nella coalizione che ha guidato Favignana negli ultimi cinque anni con Pagoto. Antinoro è in campo con 'Egadi Insieme'