anche se credo che questo sarà l'ultimo dei suoi problemi di fronte a quelli giudiziari che sta affrontando".reagisce così alle dichiarazioni dell'ex presidente di Confindustria Sicilia cheper aiutare un'azienda in difficoltà."Io, col titolare di un'impresa per cui avevo lavorato e che aveva problemi di accesso al credito nonostante numerosi appalti in corso - ricostruisce Cancelleri all'Ansa - non abbiamo incontrato Antonello Montante, ma quello che rappresentava: il presidente della Camera di commercio di Caltanissetta. L'incontro con la Camera di Commercio era di dominio pubblico visto che interessai l'allora assessore regionale Vancheri che doveva essere presente all'incontro e il Presidente della III Commissione, Marziano. Fra l'altro l'appuntamento fu preso tramite la segreteria della Camera di commercio e al termine del quale diramai anche un comunicato alla stampa. Gli abbiamo chiesto - aggiunge il leader del M5s in Sicilia - se potesse intervenire, magari con una nota ufficiale all'Abi, per illustrare l'accaduto e chiedere, come Camera di Commercio, di sbloccare la situazione, ma lui ci ha parlato di un fondo della Camera di commercio che si poteva utilizzare per agire in Tribunale ipotizzando una vessazione della banca. Una iniziativa - ricorda Cancelleri - alla quale non ho creduto. Infatti, uscendo alla Camera di commercio, dopo l'incontro, ho detto al mio ex datore di lavoro 'guarda che questo ci sta prendendo in giro...'". (ANSA).