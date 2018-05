TRAPANI - Maxi-sequestro di droga a Mazara del Vallo: arrestato un 41enne, Domenico Cardinale. I carabinieri hanno sequestrato 32 chili di hashish e 57 mila euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. Il materiale sequestrato è stato ritrovato durante una perquisizione in un fondo agricolo adiacente all'abitazione dell'arrestato. L'operazione nell'ambito di controlli condotti con l'ausilio del Nucleo Cinofili di Palermo. I carabinieri sono stati supportati dall'eccellente fiuto di Derby, pastore tedesco in servizio presso l'unita' cinofila. La droga, immessa sul mercato, al dettaglio, avrebbe fruttato allo spacciatore oltre 300 mila euro.

Cardinale è stato rinchiuso nella casa circondariale "San Giuliano" di Trapani a disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Marsala.