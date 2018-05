(clicca qui per leggere il servizio di cronaca)

Al punto da rendere difficoltosa la prima ispezione cadaverica del medico legale, che non avrebbe rilevato il foro di entrata e di uscita del proiettile, nonostante nella zona siano stati sentiti dei colpi di pistola poco prima delle 21. Per questo si ipotizza che il ragazzo possa essere stato picchiato ferocemente e poi colpito alla testa, ma come spiegano dalla squadra mobile, sono necessari ulteriori accertamenti autoptici. Per tutta la notte sono andati avanti gli accertamenti con la presenza del medico legale e del pm di turno.

Nel 2016 era anche finito ai domiciliari per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale, insieme al fratello. A rintracciarlo era stata la squadra mobile, dopo l'aggressione ai danni di alcune ragazze in piazza Garraffello, alla Vucciria.

Poche ore fa gli uomini della squadra mobile palermitana guidata da Rodolfo Ruperti hanno fermato un parente della vittima.Gli investigatori hanno sentito la madre del ragazzo ed altre tre persone che potrebbero aver fornito importanti dettagli sul delitto avvenuto a pochi metri dal punto in cui Salvato ha abbandonato la sua auto. Una Smart bianca dalla quale sarebbe uscito, cercando probabilmente riparo, dopo essersi reso conto di essere seguito.Un agguato in piena regola che non gli ha lasciato scampo che agli investigatori non lascia alcun dubbio: chi ha ucciso cercava proprio Salvato.Salvato era riuscito a fuggire, sferrando anche un pugno ad un poliziotto e, aiutato dalla folla all'interno di un locale, aveva fatto perdere le sue tracce. L'arresto era scattato dopo quattro mesi.