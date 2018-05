(ANSA).

Hanno molti modi per fare arrivare un messaggio di aiuto. La consapevolezza che le estorsioni ci sono e continuano a controllare i territori ma l'operazione di oggi ci dà soddisfazioni, abbiamo ripulito il quartiere da persone che estorcevano denaro anche durante le feste religiose". Lo ha detto Renato Cortese, questore di Palermo nel corso della conferenza stampa sugli arresti nell'operazione nel quartiere Noce di Palermo. "Vent'anni fa - ha aggiunto - si poteva capire, oggi sottomettersi all'arroganza di questi delinquenti Palermo non si può permettere. La mafia è in crisi come la società. Spesso i picciotti che si presentano per chiedere il pizzo spesso non sono autorizzati a chiedere il pizzo. Ci provano per potere contare su introiti che non rappresentano il pieno sostentamento della mafia, ma solo il metodo per potere intimidire e controllare gli operatori economici".