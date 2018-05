Una notizia, questa, che secondo quanto riportato stamattina sul "Messaggero" avrebbe causato non pochi imbarazzi negli ambienti pentastellati.

Il "New York Times" porta a galla la prima possibile grana per il nascente governo italiano. Il giornale americano ha infatti pubblicato una dichiarazione della portavoce della New York University, che smentirebbe quanto scritto da- indicato come possibile premier da M5S e Lega - nel proprio curriculum. L'avvocato e docente universitario aveva dichiarato infatti un, conseguito presso il prestigioso ateneo statunitense, fra il 2008 e 2012.. Il suo nome non figura fra gli iscritti ai corsi di quel periodo.