SIRACUSA - Hanno bloccato le portinerie del Polo petrolchimico di Siracusa i 36 lavoratori della Tecnisol, azienda che si occupava di ponteggi nella zona industriale che ad inizio mese avrebbe chiuso i battenti. L'azienda subentrante, secondo quanto sostengono lavoratori e sindacati, avrebbe dovuto assorbire tutti i dipendenti. Invece l'azienda subentrante avrebbe proposto l'impiego di una parte dei dipendenti in cantieri fuori regione, per un periodo massimo di 10 mesi. I lavoratori si dicono perplessi, vista la mancanza di garanzie contrattuali e di livelli e qualifiche, e proseguono la loro protesta, senza sosta. Accesso consentito agli automezzi solo per ragioni di pubblica utilità.(ANSA).