Un comprimario accanto a personaggi come Fabio Chiovaro e Aurelio Neri. Il primo sarebbe diventato il reggente del mandamento in anni recenti; mentre il secondo, il più grande rapinatore che la cronaca cittadina abbia conosciuto, scelse di pentirsi.

, 48 anni, ha aspettato che arrivasse il suo turno. Gli arresti gli hanno fatto scalare le posizione di potere. E così, dopo essere rimasto al fianco del vecchio reggente Giuseppe Castelluccio, è diventato il nuovo capomafia della Noce.un passaggio che accomuna quasi tutti gli arrestati nel blitz della squadra mobile.ha consentito a Musso di stare al fianco dei mafiosi che contano. C'era pure lui, anche se con un ruolo marginale, nel commando che nel 1995 mise a segno la rapina miliardaria alle poste di via Roma.ed ha iniziato a stare al fianco di Castelluccio, seppure fosse più anziano. Quest'ultimo a soli 37 anni sarebbe diventato il nuovo capomafia della zona. Da falegname a presunto boss. Solo che pure Castelluccio finì nei guai giudiziari e così dal 2014 Musso avrebbe preso le redini del clan.in via Girolamo Brand. Fu il primo segnale del suo ingresso a pieno titolo nel quartiere, cristallizzato con il trasferimento della sua residenza da Cruillas in piazza Noce. L'agenzia era il luogo degli incontri. O meglio degli appuntamenti, visto che preferivano spostarsi all'esterno. Passeggiavano a lungo attorno al palazzo pur di non farsi intercettare.La sua fedina penale è sporcata da alcuni precedenti per droga. La sorella ha subito un sequestro di beni. Secondo l'accusa, la donna sarebbe stata il prestanome del mafioso Francesco Paolo Maniscalco vero proprietario de bar San Domenico che oggi continua a lavorare in amministrazione giudiziaria. Altra figura di spicco sarebbe, pure lui esperto rapinatore e consuocero di Castelluccio. Ancheha un passato da rapinatore mentre ora gli sarebbe stato affidata la gestione delle estorsioni.da un giovane incensurato e dipendente dell'agenzia di scommesse. Ad un certo punto, però, fu giudicato inaffidabile. Gli sarebbe subentrato Nicolò Pecoraro, figlio di Salvatore. Di lui Musso si sarebbe servito per intestargli l'agenzia di scommesse e un panificio. Infine c'erano gli uomini del lavoro sporco:. Tutta gente con precedenti per rapina. Al soloil giudice per l'udienza preliminare Walter Turturici ha concesso gli arresti domiciliari.