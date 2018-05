Panico in Vaticano, fra via San Pio X e via della Conciliazione. A scatenare la paura, una chiamata anonima pervenuta stamattina ai carabinieri: una voce femminile informava le forze dell'ordine della presenza di una bomba in quella zona. Immediato il grande dispiegamento di agenti intorno alla filiale del "Credito Artigiano", individuata come possibile obiettivo dell'attacco.Abitazioni e negozi della zona sono stati evacuati, tensione anche a Palazzo San Paolo, che ospita alcuni uffici papali e della conferenza episcopale. Sul posto sono sopraggiunte unità cinofile ed artificieri. Deviazioni per le linee 32, 23, 982 degli autobus.L'area resterà transennata e presidiata dalle Forze dell'Ordine fino a quando non si saranno conclusi i controlli.