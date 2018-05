Chissà se è anche per questo motivo che la parola è scomparsa dal lessico della commemorazione della strage di Capaci. Nel corso della cerimonia nell'aula bunker dell'Ucciardone è stata pronunciata solo tre volte. In due occasioni associata alla parola pool per descrivere il gruppo di magistrati creato da Antonino Caponnetto per combattere i boss. E una terza volta in riferimento al movimento di ribellione civile nato dopo le stragi. Tre volte in due ore di interventi. È il segno dei tempi. Forse è davvero giunto il momento di archiviare, anche dal punto di vista linguistico, una lunga stagione dell'antimafia.