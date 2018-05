salpata ieri da Civitavecchia, è arrivata nel capoluogo siciliano con a bordo mille studenti provenienti da tutta Italia, che prenderanno parte alle manifestazioni in programma all'aula bunker del carcere Ucciardone, dove si celebrò il maxi processo a Cosa nostra istruito dal pool antimafia di Palermo.

I ragazzi - che dopo il saluto del capo dello stato Sergio Mattarella hanno viaggiato tutta la notte con il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli -, giunti sulle note de 'I cento passi', sono stati accolti dal presidente della Camera Roberto Fico, dalla presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone, dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dal vicepresidente del Csm Giuseppe Legnini.

"Ci sono ancora tante cose che dobbiamo accertare, tanti misteri intorno alle stragi. La storia dei nemici della mafia uccisi solo dalla mafia ha bisogno di altre importati acquisizioni", ha detto Grasso nel corso degli incontri che si sono svolti sulla nave. "E' una verità che va cercata, lo abbiamo giurato davanti a quelle tombe che non ci saremmo fermati fino a quando non avremmo trovato i responsabili", ha concluso.

I giovani saranno anche protagonisti del corteo che si concluderà nel pomeriggio in via Notarbartolo, davanti all'albero Falcone, dove si trovava l'abitazione del magistrato. Una manifestazione in cui verrà ricordata anche la strage di via D'Amelio, che il 19 luglio del 1992 uccise Paolo Borsellino e le donne e gli uomini della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

che causò la morte del magistrato Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. La nave,"Questa mattina la sensazione è incredibile. Mi ricordo quel pomeriggio di tanti anni fa, avevo quasi 18 anni. Ero a casa e mi arrivò la notizia dell'uccisione di Falcone di tutta la scorta. Fu un momento che scosse l'Italia e mi ricordo che rimasi molto colpito. Il fatto che io sia in politica come terza carica dello Stato deriva anche da quella sensazione. Ogni Governo e ogni Parlamento devono avere come priorità la lotta alla mafia". Così Fico."E' importante la testimonianza che state portando oggi e per la giornata di domani: ricordiamo con riconoscenza Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e con loro Paolo Borsellino: tra il 23 maggio e il 19 luglio passano poche settimane, una stagione tragica per il nostro paese da non dimenticare per fare motivo continuo di impegno", sono state ieri le parole del Capo dello Stato. A bordo della nave anche l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, che è stato capo della Procura di Palermo: