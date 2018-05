Giuseppe Conte è giunto al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato dovrebbe affidargli l'incarico di formare il nuovo governo.

Conte era stato indicato come premier da Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il capo dello Stato, dopo un paio di giorni dalle ultime consultazioni con Lega e Movimento 5 stelle, potrebbe quindi oggi pomeriggio affidare l'incarico di presidente del Consiglio.

L'evolversi della situazione politica ha costretto il presidente della Camera Roberto Fico a rientrare a Roma anticipatamente rispetto ai suoi programmi. La terza carica dello Stato oggi aveva dribblato le domande sul premier con un "arrivederci"

. Fico dunque non parteciperà al corteo fino all'albero Falcone, a Palermo, dove nel pomeriggio si concluderanno le tante manifestazioni in memoria del magistrato Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti della scorta assassinati dalla mafia nella strage di Capaci del 23 maggio 1992.

l'uomo che era stato indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per guidare il governo che nasce sotto l'egida del contratto Lega-M5s. Conte ha accettato con riserva. A comunicarlo il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti., a cui ho dato il mio contributo. In qualità di avvocato mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano, con il massimo impegno, senza risparmiarmi. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare sul serio"., cara al presidente Mattarella: "Con il presidente della Repubblica abbiamo parlato della fase impegnativa e delicata e delle sfide che ci attendono e di cui sono consapevole così come sono consapevole di confermare la collocazione internazionale ed europea dell'Italia".. "Quello che si appresta a nascere - ha proseguito - sarà il governo del cambiamento. Il contratto di governo, a cui ho dato il mio contributo, rappresenta in pieno le aspettative di cambiamento degli italiani, sarà il fondamento dell'azione del governo, nel rispetto delle regole costituzionali. Il mio intento è di dar vita a un governo che tuteli gli interessi dei cittadini". "In qualità di avvocato - ha concluso - mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano, con il massimo impegno, senza risparmiarmi. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare sul serio".Il capo dello Stato ha conferito a Giuseppe Conte l'incarico di formare il Governo.si è riservato di accettare. Lo ha annunciato il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti.farà a breve una dichiarazione dal Quirinale.Il colloquio tra Mattarella e Conte è durato più di un'ora.(guarda il video)