PALERMO - Il dibattito a Sala delle Lapidi sull’hotpost dello Zen si terrà domani mattina alle 11, ma intanto la Regione ha formalmente nominato il commissario ad acta per il parere sullo studio di prefattibilità. Mentre la politica palermitana si scontra sul centro per migranti che dovrebbe sorgere accanto al Velodromo, e che sarà oggetto di una apposita seduta del consiglio prevista per domani, la Regione interviene sui ritardi di Palazzo delle Aquile.



La costruzione del centro temporaneo, infatti, necessita di una autorizzazione per procedere su Fondo San Gabriele: un potere in mano alla Regione, e in particolare all’assessorato al Territorio, che ha però ha bisogno anche di un parere (non vincolante) del Comune. Il problema è che i 45 giorni a disposizione sono scaduti e così la Regione ha nominato come commissario l’ingegner Salvatore Cirone. In realtà il commissario non avrà quasi il tempo di insediarsi, visto che domani l’Aula si esprimerà, e la nomina è un atto dovuto da parte dell’assessorato, ma è comunque il segnale che l’attenzione sul tema resta alta.



Il sindaco dovrà fronteggiare le opposizioni che non vogliono l’hotspot, ma che non mancheranno di cogliere l’occasione per puntare il dito contro l’amministrazione.





Mercoledì 23 Maggio 2018 - 18:32