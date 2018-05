PALERMO - Per un giorno almeno "l'ascia" della battaglia politica in Sicilia è stata sotterrata di fronte a insalata di polpo e patate, aringa, involtini di pesce spada, pasta e melanzane, gambero di Mazara sgusciato in salsa di avocado. L'istantanea è quella che immortala nello stesso tavolo l'assessore regionale Toto Cordaro con a sinistra il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo e a destra il vice presidente dell'Assemblea siciliana, il grillino Giancarlo Cancelleri. L'occasione è stato il pranzo offerto dall'Assemblea regionale siciliana al termine della cerimonia per l'anniversario della strage di Capaci nell'aula bunker dell'Ucciardone.Il buffet è stato organizzato all'interno del penitenziario, in uno spazio verde all'aperto. All'ingresso le rigide regole carcerarie hanno imposto agli invitati di riporre i telefonini cellulari nelle apposite cassette di sicurezza. Tanti i conviviali, tra cui il senatore Piero Grasso, il presidente dell'antimafia siciliana Claudio Fava, il vice presidente della Regione Gaetano Armao e diverse autorità militari.Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè era seduto nel tavolo accanto a Maria Falcone, responsabile della Fondazione che porta il cognome del magistrato assassinato dalla mafia 26 anni fa, che ha partecipato all'organizzazione della Nave della legalità e dell'evento nell'aula bunker. (ANSA).