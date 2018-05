"Palermo è nostra e non di Cosa Nostra", scandiscono i ragazzi che cantano e suonano lungo il percorso.

Sul palco, in via Notarbartolo, anche l'attrice comica siciliana Teresa Mannino che ha intrattenuto i ragazzi raccontando il suo 23 maggio del 1992. "Non ci fermeremo fino a che non verrà fuori tutta la verità sulle stragi", ha detto Roberto Scarpinato.

È questo contatto tra Palermo e il resto d'Italia a risuonare più spesso nella manifestazione in corso per la commemorazione dell'attentato di Capaci. Gli studenti, arrivati questa mattina con la 'Nave della legalità', hanno assistito alle, e stanno riempiendo la zona in cui, all'ora in cui avvenne l'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, verrà osservato un minuto di silenzio., è partito, tra palloncini tricolore, il corteo di oltre tremila studenti, scout e cittadini che da via D'Amelio, luogo della strage in cui morirono Paolo Borsellino e la sua scorta nel 1992, raggiungerà l'albero Falcone in via Notarbartolo, a Palermo. Lì si ricongiungerà con l'altro serpentone partito dall'aula bunker del carcere Ucciardone.Al fianco del corteo anche la "Bibliolapa" ideata da Rita Borsellino, sorella del magistrato, che ha assistito alla partenza del corteo dal balcone della casa di via D'Amelio.e oggi sono state accese delle luci che non si spegneranno mai più. Il dono della città di Palermo alla memoria del magistrato ucciso dalla mafia, per trasformare un luogo del ricordo e di morte in un luogo di vita e di speranza. "Le mafie hanno perso - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - e questa fascia che indosso - ha aggiunto, indicando il tricolore - è il segno che oggi sono con voi e che questa città è nostra".