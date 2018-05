In via San Cristoforo, una traversa di via Roma, nel centro storico, era in corso una rissa. Almeno quattro le persone coinvolte, tra cui un ragazzo originario del Bangladesh che è rimasto ferito. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale.sono stati identificati anche un rumeno di 21 anni, un ucraino di 23 ed un palermitano di 22, denunciati per rissa aggravata, resistenza e minacce a pubblico ufficiale.Poche sere fa un gruppo di giovani ha scatenato il caos in via Calderai, anche in quel caso sono intervenute le forze dell'ordine. Chiediamo maggiori controlli, non ci sentiamo al sicuro. Via Roma sembra ormai terra di nessuno".