PALERMO - Un uomo dell'apparente età di 45 anni è annegato, per cause non ancora accertate, in una vasca di accumulo delle acque di irrigazione, tra le serre delle campagne di contrada Mignechi, a circa 5 km a est di Gela. Si tratterebbe di un bracciante agricolo di nazionalità romena, che potrebbe essere scivolato accidentalmente nel bacino. Il corpo della vittima è stata ritrovato stamani dal proprietario del terreno su cui è stato realizzato il laghetto.I carabinieri del reparto territoriale di Gela, intervenuti sul posto, hanno avviato indagini per accertare la dinamica dei fatti. Non è escluso che la Procura ordini, nelle prossime ore, l'autopsia. (ANSA)