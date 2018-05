TRAPANI - Risolto il mistero di una serie di attentati incendiari commessi ultimamente tra i comuni di Trapani ed Erice. In manette Andrei Chysty Badalucco, 24 anni (leggi la notizia qui). Il giovane appiccava gli incendi alle autovetture in maniera casuale e senza alcun motivo, solo per il piacere di vedere le auto bruciare e mettere in allarme Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco. In alcuni casi si è finanche reso necessario lo sgombero di alcune persone dalle loro case minacciate da fiamme e fumo.